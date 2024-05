F1: Vitória da Ferrari em Mônaco torna briga por título 'inevitável', diz embaixador

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O embaixador da Ferrari Marc Gené afirmou que os planos para uma disputa pelo campeonato deste ano são agora "inevitáveis" para a famosa equipe de Maranello, mesmo que o chefe da escuderia, Frederic Vasseur, preferisse não colocar esta pressão no momento sobre os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz.

O monegasco Leclerc deu ao time a segunda vitória da temporada - após o triunfo do companheiro Sainz na Austrália - no Grande Prêmio de Mônaco do fim de semana passado. O resultado também foi sua primeira vitória em casa.

Dadas as dificuldades apresentadas pela Red Bull nas ruas estreitas e sinuosas de Monte Carlo, que limitaram Max Verstappen ao sexto lugar, os campeonatos de pilotos e construtores parecem mais equilibrados à medida que a temporada avança para o Canadá, onde será disputada a nona etapa do ano em 9 de junho.