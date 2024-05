Djokovic elimina espanhol e mostra estar forte para brigar pelo título em Roland Garros

Depois de uma estreia sem brilho, o sérvio Novak Djokovic apresentou parte de seu poderio, nesta quinta-feira, para superar com facilidade o espanhol Roberto Carballés Baena, em duelo válido pela segunda rodada de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano. O atual campeão do torneio marcou 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2.

Além de tentar ratificar o título do ano passado, Djokovic, primeiro do ranking mundial, busca a primeira conquista nesta temporada, marcada por lesões que o impediram de atuar em Madri e Miami.

Diante de Baena, Djokovic teve o primeiro saque quebrado. Se recuperou na sequência e o equilíbrio permaneceu até 5/4, quando o sérvio conseguiu mais uma vez quebrar o serviço do espanhol para fechar em 6/4.

Baena sentiu a perda do primeiro set e veio para o segundo bastante nervoso, cometendo vários erros. Com isso, Djokovic aproveitou para abrir 4/0 e não teve problemas para somar o segundo set, com 6/1.

O sérvio, que tenta o 25º título em Grand Slams, manteve a concentração no terceiro set e não deu chances para uma recuperação do adversário, ao fechar a parcial por 6/2 e o jogo.