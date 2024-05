Cruzeiro e Athletico-PR têm jogos decisivos por vagas diretas às oitavas da Copa Sul-Americana

Cruzeiro e Athletico-PR entram em campo nesta quinta-feira, quando a sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana será concluída. Os dois dependem apenas das próprias forças para garantirem vagas diretas às oitavas de final.

Na Sul-Americana, o líder de cada grupo avança às oitavas de final de forma direta. Já o segundo colocado precisará disputar uma vaga com algum terceiro colocado da Copa Libertadores.

O Cruzeiro está em segundo lugar do Grupo B com nove pontos, dois a menos do que o Universidad de Quito-EQU, justamente o adversário desta quinta, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time mineiro precisa vencer pra terminar como líder e garantir a vaga direta. Os dois estão garantidos ao menos nos playoffs. Unión La Calera-CHI e Alianza Petrolera-COL fazem duelo de despedida.

O Athletico-PR lidera o Grupo E com 12 pontos e também está garantido nos playoffs. Para avançar direto às oitavas, precisa de ao menos um empate diante do vice-líder Sportivo Ameliano-PAR, que tem dez pontos. O duelo será realizado às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Danubio-URU, terceiro com sete pontos, tem chance de avançar, mas precisa vencer o Rayo Zuliano-VEN, torcer por derrota dos paraguaios e ainda tirar diferença no saldo de gols, atualmente 3 a 1 a favor do Sportivo Ameliano.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Athletico x Sportivo Ameliano (PAR)

Danubio (URU) x Rayo Zuliano (VEN)

21h

Cruzeiro x Universidad Quito (EQU)

Unión La Calera (CHI) x Alianza Petrolera (COL)