Athletico-PR perde e irá aos playoffs da Sul-Americana; Cruzeiro ganha e avança às oitavas

Dois times brasileiros entraram em campo nesta quinta-feira com a missão de fazer o dever de casa para avançar direto para as oitavas de finais da Copa sul-americana. Apenas um conseguiu. O Athletico-PR acabou derrotado pelo Sportivo Ameliano-PAR, por 1 a 0, na Ligga Arena, e terminou em segundo lugar do Grupo E. Já o Cruzeiro sofreu, mas venceu o Universidad Católica de Quito-EQU, por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Rafa Silva, na reta final da partida, terminou líder do Grupo B e avançou de forma direta.

Na Sul-Americana, apenas o líder garante vaga direta às oitavas. Com a segunda colocação, o time necessita disputar uma repescagem contra um terceiro colocado dos grupos da Libertadores.

Diante do torcedor, o Athletico-PR não fez o esperado. Foi a segunda derrota do time de Cuca na Ligga Arena - perdeu para o Danubio-URU, por 2 a 1 na quinta rodada - e deixou escapar a vaga direita. O time paranaense até pressionou e teve um gol anulado de Pablo, por impedimento, ao "roubar" a bola do companheiro Alex Santana, que fez bela jogada individual.

Com gol de Richard Torales, no segundo tempo, o Sportivo Ameliano ficou como líder do Grupo E, com 13 pontos, enquanto o Athletico terminou com 12.

No Mineirão, o Cruzeiro cumpriu a missão, mesmo com sofrimento. Afobado nas conclusões e com Matheus Pereira pouco inspirado, o time mineiro só conseguiu balançar as redes do Universidad, que praticamente se defendeu aos 90 minutos e pouco deu trabalho ao goleiro Anderson, no fim. Quando a paciência do torcedor estava se esgotando, Rafa Silva aproveitou a falha do goleiro e marcou o gol da classificação, aos 34 minutos.

O resultado era o que o Cruzeiro precisava para terminar como líder do Grupo B, chegando a 12 pontos e ultrapassando justamente os equatorianos, que terminaram em segundo, com 11, e irão para os playoffs.

Quem comemorou os resultados foi o Corinthians. O time paulista terminou em segundo lugar geral, com 13 pontos e saldo de gols superior aos demais. Com isso, o time de Itaquera decidirá todos os jogos do mata-mata na Neo Química Arena. O único grupo indefinido é o C, onde o Internacional tem dois jogos atrasados - Delfin-EQU e Real Tomayapo-CHI - por causa das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA:

19h00

Athletico-PR 0 x 1 Sportivo Ameliano-PAR

21h00

Cruzeiro 1 x 0 Universidad de Quito-EQU