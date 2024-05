Dirigente do Vasco despista sobre interesse do Vasco em Coutinho: 'Quando for o momento'

Perto de rescindir seu contrato com o Aston Villa, Philippe Coutinho fez juras de amor ao Vasco e não escondeu que o desejo é retornar ao clube que o revelou para o futebol. Apesar do iminente retorno do craque ao Brasil, o clube cruz-maltino ainda não fala publicamente sobre um possível interesse no atleta. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira, o diretor-executivo Pedro Martins despistou de perguntas envolvendo o meia.

"Quando for o momento, a gente vai entrar no nome a nome. O Vasco está se preparando, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências", disse o dirigente, que revelou estar debatendo o planejamento com o presidente Pedrinho.

"O Pedrinho tem feito contatos comigo e com a SAF, olhando para o bem do Vasco, independente de batalhas jurídicas. Tem questionado sobre o planejamento, temos passado todas as informações para ele. O Vasco já tinha um planejamento que vem sendo executado. Qualquer mudança de rota será feita em conjunto com o clube e todos os envolvidos nessas decisões", explicou.

Martins destacou uma possível mudança de rota pelo momento que o Vasco vem enfrentando fora das quatro linhas com o clube retomando o controle de futebol por meio de uma liminar na Justiça. A 777 Partners investiu até agora apenas 31% do valor total do aporte que a levaria a ter 70% das ações do Vasco, que reassumiu as rédeas até que o caso seja resolvido nos Tribunais.

"Todo mundo está pensando no bem do Vasco. E do nosso lado, a gente procura proteger o futebol, fazer com que o futebol esteja blindado dessas decisões, pensando no desempenho do Brasileiro e da Copa do Brasil. Eu acredito que, ali na frente, vamos ver que, independentemente de qualquer decisão que aconteça, o Vasco vai ser protegido e vai evoluir a partir daí", finalizou.

O Vasco se prepara para o clássico com o Flamengo, marcado para este domingo, às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. O clube é o sexto colocado, com seis pontos em seis jogos disputados.