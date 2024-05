Textor vende Crystal Palace e afirma desejo por clube inglês que 'ganhe campeonatos'

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, revelou o motivo que o fez querer vender as ações que sua empresa, a Eagle Football Holdings, tem no Crystal Palace. Em entrevista ao "The Athletic", o dirigente admitiu o desejo em investir em um clube inglês que possa "vencer campeonatos". Anteriormente, ele havia declarado interesse no Everton, time que tem acordo de venda para a 777 Partners, grupo americano dono da SAF do Vasco.

"Eu quero estar envolvido em um clube inglês que ganhe campeonatos, no topo da liga. E isso requer assumir riscos que podem igualmente te levar para o caminho contrário. Não sei se essa estratégia necessariamente é correta para o Palace. Deve haver outras pessoas um pouco mais pacientes que eu, e talvez a impaciência não seja necessariamente boa para o Palace", afirmou.

Atualmente, a Eagle Football detém 45% do Crystal Palace. Segundo a publicação, o empresário pretende vender as ações justamente por não conseguir adquirir a participação majoritária no clube.