Bagnaia vence etapa da Catalunha e retoma a vice-liderança da MotoGP

O italiano Francesco Bagnaia venceu a etapa da Catalunha neste domingo e retomou a vice-liderança da MotoGP. Em segundo lugar, chegou o atual líder do campeonato, o espanhol Jorge Martin, enquanto o último lugar no pódio ficou com o espanhol Marc Marquez, que venceu uma disputa apertada e chegou 52 milésimos a frente de Aleix Espargaró.

A vitória ao atual campeão na sexta etapa da temporada serviu como redenção. Na corrida sprint disputada no sábado, Bagnaia sofreu uma queda na última volta, quando liderava a prova. O erro custou a perda de colocações na classificação da MotoGP. Ele saiu do segundo para o quarto lugar e viu o líder Martin abrir vantagem ao chegar no quarto posto na sprint.

Segundo no grid, o italiano largou bem e assumiu a liderança da prova. Ainda no início da prova foi ultrapassado por Martin e Pedro Acosta. A duplas espanhola abriu vantagem, mas Bagnaia se manteve na terceira colocação. Na décima das 24 voltas da corrida, Acosta sofreu uma queda, mas conseguiu voltar para a disputa.

Bagnaia passou então a se aproximar de Martin e conseguiu a ultrapassagem na 15ª volta. O atual campeão foi abrindo vantagem e venceu com 1s740 de vantagem para o espanhol. O final da corrida foi marcado por uma intensa disputa entre Marc Marquez, que largou na 14ª colocação, e Aleix Espargaró, que foi o pole com recorde da pista e vencedor da corrida sprint. Espargaró pressionou, mas não foi capaz de tirar o lugar no pódio de Marquez.

Após seis etapas, a classificação da MotoGP mostra Martin em primeiro com 155 pontos, seguido por Bagnaia, com 116, e Marquez, que tem 114. A etapa da Itália da MotoGP acontece no próximo fim de semana. A sprint está marcada para o sábado, e a corrida acontece no domingo no autódromo de Mugello.

Confira a classificação da etapa da Catalunha da MotoGP:

1º Francesco Bagnaia (Ducati), 40min11s726

2º Jorge Martin (Pramac), a 1s740

3º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 10s491

4º Aleix Espargaró (Aprilia), a 10s543

5º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 15s441

6º Raul Fernandez (Trackhouse), a 15s916

7º Alex Marquez (Gresini), a 16s882

8º Brad Binder (KTM), a 18s578

9º Fabio Quartararo (Yamaha), a 20s447

10º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 20s889

11º Marco Bezzecchi (VR46), a 21s023

12º Maverick Viñales (Aprilia), a 22s137

13º Pedro Acosta (Tech3), a 31s967

14º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 32s987

15º Joan Mir (Repsol Honda), a 33s132

16º Johann Zarco (LCR), a 34s554

17º Luca Marini (Repsol Honda), a 36s689

18º Enea Bastianini (Ducati), a 50s615

19º Stefan Bradl (Repsol Honda), a 55s295

20º Alex Rins (Yamaha), a 63s428

Abandonaram: Franco Morbidelli (Pramac), Augusto Fernandez (Tech3) e Jack Miller (KTM)