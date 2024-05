Inter entra em contato com o Figueirense e estuda mandar jogos no Orlando Scarpelli

Treinando na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS) de Porto Alegre e ainda sem definir onde mandará seus jogos nesta retomada do futebol, o Internacional entrou em contato com o Figueirense para tratar da possibilidade de usar as dependências do clube catarinense para realizar os treinamentos. A ideia também é mandar as partidas no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O primeiro contato foi para analisar os custos e demandas. O Internacional deve voltar a conversar com o Figueirense nos próximos dias para dar uma resposta final. O clube está estudando mais do que uma opção para dar sequência às atividades, realizada pelo técnico Eduardo Coudet.

A ideia do Inter é ficar o mais próximo possível de Porto Alegre e entende que a dependência do Figueirense atende aos requisitos para este momento delicado na história do Rio Grande do Sul.

O Beira-Rio ficou inundado por causa das enchentes e o gramado ficou completamente danificado. O clube ainda não calculou o prejuízo, mas indicou que precisará de aproximadamente dois meses para deixar o estádio em condição para uso novamente.

O Centro de Treinamento, por outro lado, ainda está debaixo de água, o que levou o clube a realizar os treinamentos na PUC. Diferente do Inter, o rival Grêmio escolheu treinar nas dependências do Corinthians e mandar os seus jogos no Couto Pereira, do Coritiba.

O Internacional deve voltar a campo em 28 de maio, às 21h30, ainda sem local definido. O duelo será diante do Belgrano-ARG, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana.