Lugano critica declaração de Abel após derrota: 'a responsabilidade nunca é dele'

A forte declaração de Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Athletico-PR desagradou o ex-jogador Diego Lugano. A partida na Arena Barueri terminou em 2 a 0 para o time paranaense, e o técnico português destacou o incômodo por jogar longe do Allianz Parque. "Não me peçam para ser campeão jogando fora de casa", disse o treinador na entrevista coletiva no domingo.

"Sempre que ele perde, ele tira a responsabilidade. Desde que ele chegou... Ele perde e a responsabilidade nunca é dele, é do juiz, dos jogadores...", afirmou Lugano durante o programa "Resenha da Rodada", da ESPN.

Abel Ferreira também fez questão de enfatizar que quer sempre jogar no Allianz Parque, e que o clube não pode abrir mão de atuar com a força de sua torcida. A arena palmeirense não pôde ser usada no fim de semana por causa do show do cantor Louis Tomlinson, ex-One Direction.