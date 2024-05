Coritiba se reabilita, vence o Guarani e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Coritiba reencontrou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Após duas derrotas seguidas, o time da capital paranaense superou o Guarani por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Couto Pereira, pela quinta rodada. Com o resultado, o Coritiba se afastou da zona de rebaixamento.

O time ainda comandado pelo interino James Freitas, aparece na primeira página da tabela, em nono lugar, com sete pontos. Vinha de derrotas para Sport e Avaí, ambos por 1 a 0. Já o Guarani segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas três.

O Coritiba se impôs desde o primeiro minuto contra o Guarani, para tentar amenizar a pressão. Se fazendo valer pelo alto, Lucas Ronier cabeceou na trave. Logo depois, o atacante recebeu na direita, puxou para o meio e mandou no ângulo, marcando um golaço para abrir o placar aos 17 minutos.

Mesmo após o gol, os donos da casa seguiram com marcação alta e não deixavam o adversário trocar passes com tranquilidade, forçando sempre o chutão do goleiro Vladimir. O Guarani só conseguiu chegar na reta final, com Camacho finalizando com perigo de fora da área.

Na segunda etapa, o Coritiba seguiu com a marcação encaixada e saindo em velocidade. Wesley Pomba avançou pela esquerda, bateu forte e Vladimir fez grande defesa. O time paulista seguiu tímido em campo e quando esteve próximo da área, esbarrou em erros primários de passe e posicionamento.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando truncado e péssimo gosto ao torcedor que enfrentou frio e chuva até o estádio. Sem nenhuma transição e com lançamentos longos sem fundamentos, as equipes pouco finalizavam a gol. Na reta final, já desorganizado, o Guarani tentou a última cartada, mas no único chute a gol, a defesa do Coritiba bloqueou na pequena área.

O Coritiba volta a campo na sexta-feira, quando encara outro paulista, o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 21h30, em Novo Horizonte. Já o Guarani fecha a sexta rodada na segunda-feira, às 21 horas, contra o América-MG, no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 GUARANI

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez (Geovane Meurer), Morelli (Bernardo) e Matheus Frizzo (Matheus Bianqui); Lucas Ronier (Figueiredo), Wesley Pomba (David) e Brandão. Técnico: James Freitas (interino).

GUARANI - Vladimir; Heitor (Kayque), Douglas, Lucas Adell e Jefferson (Vinicius Kauê); Matheus Bueno, Camacho (Rafael Freitas) e Chay (Gustavo França); Luccas Paraízo, João Victor e Reinaldo (Marlon Douglas). Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Lucas Ronier, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Pomba e Natanael (Coritiba); João Victor (Guarani).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 98.405,00.

PÚBLICO - 9.541 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).