Avaí vence CRB e se distancia da zona de rebaixamento na Série B

O Avaí, enfim, encontrou uma sequência de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, abrindo a quinta rodada, o time de Florianópolis recebeu o CRB, na Ressacada, e bateu os visitantes por 2 a 1.

Como vinha de vitória em casa sobre o Coritiba, por 1 a 0, o Avaí chegou a sete pontos, abrindo distancia da zona de zona de rebaixamento. A equipe catarinense também chegou a marca de três jogos de invencibilidade, sendo um empate e duas vitórias.

Do outro lado, o CRB estacionou em cinco, ficando a apenas dois pontos das quatro últimas posições, perdendo uma sequência de três jogos sem derrota, com dois empates e uma vitória.

O Avaí foi quem começou a partida se lançando ao ataque. Aos 11 minutos, o clube catarinense criou a primeira boa chance com Judson, que arriscou de longe e parou em Matheus Albino.

O CRB respondeu logo depois, aos 13. Labandeira recebeu cruzamento na área e César salvou o time da casa. Aos 23, o Avaí ameaçou com Vilar, que parou em corte providencial de Fábio Alemão. Entretanto, a partir dos 32 minutos, o jogo mudou. Willian Pottker cruzou para Pedro Castro, que chutou para defesa de Albino, mas, no rebote, o meia mandou para o fundo do gol e abriu o placar.

E não demorou muito para sair o segundo. Aos 36, Marcos Vinícius cobrou falta na cabeça de Garcez, que completou de cabeça para o gol e fez 2 a 0 para os catarinenses. O Avaí ainda teve mais duas chances com Pottker, mas o atacante não aproveitou e o jogo foi para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Avaí adotou uma postura mais defensiva, permitindo que o CRB chegasse com mais perigo no ataque. Entretanto, a primeira grande chance do time alagoano surgiu apenas aos 22, quando Matheus Ribeiro chutou forte, próximo ao gol.

Aos 30, foi a vez de Labandeira chutar com categoria e parar em César. A bola ainda bateu no travessão, antes de sair. Aos 45, a insistência do CRB surtiu efeito quando Jorge lançou Anselmo Ramon na área e o camisa 9 completou para o gol. Entretanto, não deu tempo para mais nada.

Sem tempo a perder, os times já se preparam para a sexta rodada da Série B. O CRB abre a rodada diante do Vila Nova-GO, na sexta-feira, a partir das 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No dia seguinte, é a vez do Avaí encarar o Sport, às 15h30, na Arena de Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 CRB

AVAÍ - César Augusto; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Tiago Pagnussat e Mário Sérgio; Judson (Zé Ricardo), Willian Maranhão, Pedro Castro (Ronaldo Henrique) e Giovanni (Jean Lucas); Willian Pottker (Gabriel Poveda) e Garcez (Pedrinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro (Hereda), Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga (Jorge); Falcão, Rômulo (Raí) e Gegê; Labandeira, João Neto (Anselmo Ramon) e Léo Pereira (Mike). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Pedro Castro, aos 32, e Garcez, aos 36 do primeiro tempo. Anselmo Ramon, aos 45 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mário Sérgio, Igor Bohn, Tiago Pagnussat, Zé Ricardo (Avaí); Saimon, Matheus Ribeiro (CRB)

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 96.685,00.

PÚBLICO - 4.378 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).