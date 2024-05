Técnico da Juventus admite má fase às vésperas de disputar final da Copa da Itália

O técnico Massimiliano Allegri admitiu, após o empate da Juventus com a Salernitana, que a sua equipe atravessa uma crise técnica às vésperas de decidir o título da Copa da Itália. O confronto decisivo acontece nesta quarta-feira, diante da Atalanta, no estádio Olímpico de Roma.

"Quem já jogou futebol sabe que mesmo os grandes times podem passar por momentos de dificuldade quando os jogos ficam difíceis. Certamente teremos que crescer para conseguir superar essa fase", afirmou o treinador.

Neste domingo, pela rodada do final de semana do Campeonato Italiano, a Juventus esteve perto de amargar um resultado inesperado: a derrota, em casa para a lanterna Salernitana. O gol do empate de 1 a 1 só foi marcado nos acréscimos do segundo tempo.

Allegri lamentou a atuação da equipe e foi evasivo ao falar de seu futuro no comando do time. "Começamos razoavelmente bem, mas cometemos um erro em uma tomada de decisão. Ficamos desarticulados e isso complicou tudo. Sobre o meu futuro, vocês saberão em até 15 dias", afirmou.

Se o ambiente em Turim anda tenso, a confiança reina no lado adversário. A Atalanta, que derrotou a Roma por 2 a 1 no domingo, chega embalada para a decisão contra o rival de Turim. O técnico Gian Piero Gasperini, no entanto, descartou qualquer favoritismo para os seus comandados.

"Naturalmente vamos para a final da Copa da Itália com bastante entusiasmo. Mas acho um pouco demais sugerir que somos favoritos ao título nesta decisão com a Juventus. Acredito em um confronto bastante equilibrado", afirmou.