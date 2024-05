Ponte terá a volta de Ramon Carvalho e Dodô briga por vaga no ataque para duelo contra o Santos

A Ponte Preta voltou de Ponta Grossa (PR) com um ponto na bagagem e com dúvidas para o duelo contra o Santos, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante Ramon Carvalho deve retornar ao time, uma vez que foi liberado pela diretoria do empate por 1 a 1 contra o Operário-PR, para acompanhar o nascimento do seu filho. O volante deve ser opção no banco de reservas.

A dúvida fica por conta do ataque. Dodô, entrou mais uma vez na segunda etapa e balançou as redes. É a terceira vez que o atacante, emprestado pelo Goiás, apresenta um bom futebol ao sair do banco de reservas. Contra o Botafogo-SP, ainda pelo Campeonato Paulista, e na vitória por 3 a 0 sobre o Amazonas, Dodô entrou e oxigenou o ataque de João Brigatti.

Ele disputa vaga com Iago Dias, até então tido como titular do trio ofensivo, ao lado de Matheus Régis e Gabriel Novaes. No duelo contra o Goiás, pela segunda rodada, entrou como titular, porém na função de armador e não correspondeu.

Dodô vinha de uma sequência de titular no Estadual, mas sofreu uma lesão no joelho que o fez perder alguns jogos na reta final e, consequentemente, a vaga entre os 11 iniciais.

Com essa dúvida, a Ponte Preta fará seu último treino na terça-feira, onde João Brigatti irá definir o time titular diante do Santos. O time de Campinas é o 12º colocado, com cinco pontos.