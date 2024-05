Jogador imita comemoração polêmica de Endrick após marcar golaço no Campeonato Argentino

A nova comemoração do Endrick já ultrapassou a fronteira entre Brasil e Argentina. O atacante Matías Reali fez um dos gols do triunfo do Independiente Rivadavia no jogo contra o Lanús, no domingo, e se inspirou no "Godzilla vs Kong", feito pelo jovem do Palmeiras, para celebrar.

A comemoração empolgou um jornal da Argentina. "Nosso Endrick argentino", escreveu o Diario Olé no X, antigo Twitter. O atacante conseguiu se livrar da marcação na entrada da área e encobriu o goleiro para fazer o segundo gol da equipe visitante na partida. O confronto, válido pelo Campeonato Argentino, terminou com o placar de 2 a 0 para o Independiente Rivadávia.

"Matías Reali converteu um verdadeiro golaço para a vitória do Independiente Rivadavia sobre o Lanús e comemorou como o jogador brasileiro", apontou a publicação ao comentar o gestual do atleta no momento de festejar o gol.

A nova comemoração de Endrick ganhou destaque após a partida entre Independiente del Valle e Palmeiras, que contou com a virada do time comandado por Abel Ferreira nos acréscimos da segunda etapa e terminou em 3 a 2 para o clube brasileiro. O atacante alviverde marcou o primeiro gol palmeirense no jogo e celebrou com batidas no peito e uma pose curvada.

Pouco depois, o jovem explicou que a referência é um filme. "Eu vi o filme 'Godzilla vs Kong: O Novo Império' e eu sou muito fã do Kong e da Pantera também. É uma comemoração nova para mim", disse Endrick na ocasião. O atacante também repetiu a comemoração após marcar no duelo diante do Liverpool-URU na quinta-feira.