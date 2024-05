Juventus marca nos acréscimos e arranca empate contra o lanterna pelo Italiano

A Juventus escapou de um grande vexame, mas acumulou um tropeço neste domingo, em casa, pela antepenúltima rodada do Campeonato Italiano, ao empatar por 1 a 1, nos acréscimos, com a Salernitana.

A equipe de Turim soma agora seis partidas consecutivas sem vencer. Nesse período empatou cinco vezes. O consolo é que o time conseguiu a classificação para a decisão da Copa da Itália, mesmo perdendo para a Lazio. A final do torneio italiano será na próxima quarta-feira contra a Atalanta, em Roma, em duelo único.

Apesar do empate contra o pior time do Italiano, a Juve chegou aos 67 pontos, ocupa o quarto lugar e está bem perto de carimbar uma vaga na Liga dos Campeões. A Salernitana foi aos 16 pontos (soma dez empates).

Na partida, a equipe de Turim teve o domínio do jogo, mas só deu algum trabalho mesmo em chutes de longa distância, acertando duas vezes a trave. Parecia que o time alvinegro ganharia o jogo a hora que quisesse, mas quem mexeu no placar foi a Salernitana. Aos 27 minutos, Pierozzi subiu sozinho após cobrança de escanteio pela direita e cabeceou no canto esquerdo. O goleiro Szczesny chegou a encostar na bola, mas não impediu o gol.

Com 1 a 0 contra, a Juventus começou a ser vaiada pela própria torcida, mas ficou mais perto de levar o segundo do que empatar. Só não viu a situação piorar na etapa graças ao goleiro polonês.

No intervalo, a Juventus fez três substituições, mas a que mais surtiu efeito foi a entrada de Chiesa no lugar de Kean. Ele virou o principal articulador ofensivo da Juve com toques curtos e ativo em praticamente todos os cantos do campo de ataque.

Nos últimos dez minutos, na base da garra e com os rivais visivelmente cansados, a Juve empatou. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Locatelli desviou de calcanhar para o meio da área para Rabiot, de carrinho, empatar aos 46.

Mais cedo, a Lazio manteve acesa a chance de chegar à Liga Europa e até mesmo a Liga dos Campeões ao derrotar por 2 a 0 o Empoli, em casa, com gols de Gabarrón e Vecino. Com o resultado, a Lazio foi aos 59 pontos. A Empoli, com 32, ainda luta contra a queda.

Em outro jogo da rodada, o Torino bateu o Verona por 2 a 1, de virada, com gols de Savva e Pellegri. Swiderski marcou para os anfitriões. O resultado fez a equipe grená chegar aos 50 pontos, enquanto que o Verona permaneceu com 34 e ainda corre um pequeno risco de cair para a segunda divisão. O Genoa também entrou em campo neste domingo e fez 2 a 1, de virada, no Sassuolo com gols de Badelj e Kumbulla (contra). Pinamonti descontou.