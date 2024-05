Bahia derrota Red Bull Bragantino, engata o 3º triunfo seguido e divide a ponta do Brasileiro

O Bahia está embalado na temporada e divide a liderança com o Athletico-PR. Pelo Campeonato Brasileiro, são cinco jogos de invencibilidade e três triunfos seguidos, a última neste domingo, quando derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada. Thaciano, aniversariante do dia, foi o autor do gol. O Bahia ainda teve dois gols anulados.

Se contar o duelo da Copa do Brasil, na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma, são seis jogos de invencibilidade e quatro triunfos seguidos. Resultados que deixaram o Bahia com 13 pontos, empatado com o Athletico-PR, porém com saldo de gols inferior (6 a 3). Já o Red Bull Bragantino é o sétimo, com nove pontos.

Bahia e Bragantino começaram o duelo aberto, com ambos com uma postura ofensiva. Os donos da casa até chegaram a abrir o placar, com Thaciano, mas o mesmo estava em posição irregular. Enquanto os visitantes tentavam surpreender em chute de longa distância.

Aos poucos, o Bahia foi gostando na partida. Além de neutralizar o meio de campo do Bragantino, conseguiu boas triangulações. Aos 36 minutos, Everton Ribeiro acionou Cauly que cruzou para Thaciano, que girou sobre a marcação e marcou um belo gol para abrir o placar.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. O Bahia chegou a ter outro gol anulado por impedimento, desta vez com Jean Lucas. Os donos da casa administravam bem a vantagem, desacelerando a partida e marcando forte na saída de bola do adversário.

Com o passar do tempo, o Red Bull Bragantino foi equilibrando as ações e começou a levar vantagem nas disputas, principalmente pelo alto. Pedro Henrique chegou a empatar a partida, porém o gol foi anulado por impedimento. Na reta final, Marcos Felipe fez grande defesa em chute de Helinho e garantiu mais um triunfo para o Bahia.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, quando visita o Atlético-MG, às 16h00, na Arena MRV. Já o Red Bull Bragantino teria o duelo contra o Grêmio, em Porto Alegre, mas o duelo foi adiado, devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom Silva (Lincoln), Lucas Evangelista (Matheus Fernandes) e Gustavinho (Eric Ramires); Vitinho (Henry Mosquera), Thiago Borbas (Talisson) e Helinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GOL - Thaciano, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kanu e Thaciano (Bahia); Lucas Evangelista e Jadsom Silva (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - R$ 1.190.452,50.

PÚBLICO - 36.820 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).