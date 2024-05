Milan faz 5 a 1 no Cagliari e garante a vice-liderança do Campeonato Italiano

Com uma atuação irrepreensível, o Milan fez a festa de sua torcida neste sábado ao golear o Cagliari por 5 a 1 em Milão, pelo Campeonato Italiano. O triunfo serviu para a equipe rubro-negra abrir uma vantagem de sete pontos (74 a 67) para o terceiro colocado Cagliari faltando duas rodadas para o fim do torneio. Campeã de forma antecipada, a Inter de Milão ostenta 92 pontos.

O primeiro tempo apresentou um equilíbrio entre as duas equipes e o Milan só abriu o marcador aos 36 minutos. Bennacer mostrou oportunismo ao completar uma chute que desviou na defesa rival.

Na volta do intervalo, no entanto, o time encontrou o caminho das redes. Aos 14 minutos, Rafael Leão achou Pulisic livre na área. À frente do goleiro, ele chutou firme e aumentou a vantagem. O Cagliari, no entanto, deu logo a resposta e diminuiu a contagem. Nandez foi lançado e tocou com maestria para descontar.

O Milan não se intimidou com a reação do inimigo e fez o terceiro com Reijnders. Ele acertou uma bela finalização e fez 3 a 1 aos 29 minutos. A vitória foi transformada em goleada em um intervalo de quatro minutos. Aos 38, Rafael Leão enganou o goleiro e marcou o quarto do Milan. Logo depois, Pulisic fez mais um no confronto e fechou o triunfo em 5 a 1.

Mais cedo, o Bologna surpreendeu o Napoli, mesmo jogando como visitante, e conseguiu um importante resultado ao derrotar os donos da casa por 2 a 0, neste sábado. O triunfo levou a equipe a sonhar com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe chegou aos 67 pontos e ocupa a terceira posição.

O time, que é comandado pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, construiu o placar em 12 minutos. Aos nove, Dan Ndoye cabeceou no canto esquerdo após aproveitar um perfeito cruzamento.

O Napoli mal assimilou o golpe e logo tomou o segundo. Novamente em jogada de bola aérea, Ricardo Caiafiori fez o desvio de cabeça para Stefan Posch, também pelo alto, fazer 2 a 0 e sacramentar a vitória.