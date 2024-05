Com gols de talismãs, Guarani faz 2 a 0 no Botafogo e vence a primeira na Série B

O Guarani enfim venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, no primeiro jogo do técnico Júnior Rocha no Brinco de Ouro, em Campinas, o time bugrino venceu o Botafogo por 2 a 0, pela quarta rodada. João Victor e Luccas Paraizo foram os autores dos gols.

João Victor aproveitou bem a chance, pois não era titular no Guarani desde 24 de janeiro. Luccas Paraizo, revelação da Portuguesa, também foi muito bem, deixando sua marca em sua primeira partida com a camisa do Guarani.

A vitória dá mais tranquilidade para a sequência do técnico Júnior Rocha, que estreou na derrota diante do Santos, por 4 a 1, fora de casa.

Com o resultado, o Guarani somou os três primeiros pontos após três derrotas seguidas e aparece em 16º lugar, fora da zona de rebaixamento. A equipe ultrapassou o próprio Botafogo, agora em 17º com os mesmos três pontos. O time de Ribeirão Preto ainda não venceu na Série B e conheceu sua primeira derrota.

Jogando em casa e precisando reagir, o Guarani começou pressionando. O primeiro chute, entretanto, foi do Botafogo, com Gustavo Bochecha, mas Vladimir, que voltou a ser titular, defendeu. A resposta do Guarani veio com Matheus Bueno em chute de fora da área que passou perto do gol.

O Botafogo teve nova chance, mas Alex Sandro, de frente para o gol, chutou mal. Até que aos 21 minutos, João Victor, outro jogador que voltou à titularidade, abriu o placar para o Guarani. Chay cruzou, o goleiro espalmou, mas João Victor finalizou de primeira para marcar.

O Guarani ainda assustou com chute de Heitor, mas Michael fez boa defesa. O time de Campinas perdeu dois jogadores por lesão no primeiro tempo: Luan Dias e Caio Dantas, que deram lugar para Chay e Luccas Paraízo.

A etapa final começou mais cadenciada, mas o Guarani seguiu com mais ações ofensivas. O time bugrino ficou em situação mais tranquila quando ampliou aos 20 minutos com Luccas Paraizo. Ele venceu Fábio Sanches na velocidade e tocou na saída do goleiro.

Com uma vantagem maior, o Guarani jogou com mais tranquilidade. Mesmo assim, levou um susto quando Ericson chutou colocado da meia-lua. Vladimir se esticou todo para fazer uma bonita defesa. Depois disso, o Guarani segurou bem o resultado e confirmou a vitória.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 21h30, pela quinta rodada. O Guarani visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR), enquanto o Botafogo recebe a Chapecoense no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 0 BOTAFOGO

GUARANI - Vladimir; Heitor (Diogo Mateus), Douglas, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, Camacho e Luan Dias (Chay); João Victor (Marlon Douglas), Caio Dantas (Luccas Paraizo) e Airton (Reinaldo). Técnico: Júnior Rocha.

BOTAFOGO - Michael; Ericson, Fábio Sanches e Matheus Costa (Jean Victor); Thássio, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha (João Costa) e Patrick Brey; Robinho (Emerson Ramon), Alex Sandro (Leandro Pereira) e Douglas Baggio (Willian Gabriel). Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - João Victor, aos 21 minutos do primeiro tempo. Luccas Paraizo, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vladimir, Chay, João Victor e Airton (Guarani). Ericson, Jean Victor, Patrick Brey e Leandro Pereira (Botafogo).

RENDA - R$ 81.530,00.

PÚBLICO - 3.060 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).