Campeão do US Open de 2020, Thiem anuncia aposentadoria aos 30 anos

O tenista austríaco Dominic Thiem confirmou nesta sexta-feira que vai deixar as quadras ao fim da atual temporada. Após rumores nos últimos dias, o ex-número três do mundo alegou problemas seguidos no punho direito para tomar a decisão, com apenas 30 anos, sendo 13 deles no circuito profissional.

"Eu encerrar a minha carreira no fim desta temporada", anunciou Thiem, em vídeo publicado nas redes sociais. "Meu punho não está do jeito que deveria e do jeito que eu gostaria", comentou o tenista, apenas o 117º do mundo neste momento. O austríaco não revelou detalhes sobre quais serão seus últimos torneios da carreira.

Thiem afirmou que a ideia de aposentadoria já vinha sendo cogitada nos últimos anos, período em que sofreu forte queda de rendimento em razão dos seguidos problemas no punho. "Há algumas razões por trás desta decisão. E a primeira delas, com certeza, é o meu punho, que não está do jeito que eu gostaria. A segunda é algo interno meu. Penso nesta decisão há muito tempo e estou lidando com isso da maneira mais cuidadosa possível, pensando em toda minha jornada no tênis."

O tenista austríaco é profissional desde 2011, vivendo seu auge entre 2018 e 2020. Nesse período, obteve suas melhores posições no ranking. Foi o terceiro colocado no início de 2020. E também disputou suas partidas mais importantes no circuito. Em 2020, faturou seu único título de Grand Slam, no US Open.

No mesmo ano, já tinha sido vice-campeão do Aberto da Austrália. Em 2019 e 2018, foi vice-campeão de Roland Garros, sendo derrotado pelo espanhol Rafael Nadal nas duas ocasiões. No total, soma 17 títulos de nível ATP, com um Masters 1000, em Indian Wells, em 2019. Foi ainda campeão do Rio Open, em 2017, quando despontava no circuito.

"Tive sucesso, ganhei troféus que eu nunca tinha sonhado. Minha jornada foi incrível com altos e baixos, foram experiências incríveis que eu agradeço por ter vivido. Mas, no final das contas, tudo chega a uma conclusão", comentou o austríaco, que terá 31 anos ao fim da temporada.