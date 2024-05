Athletico-PR e Fortaleza jogam de olho na classificação às oitavas da Sul-Americana

Três times brasileiros entram em campo nesta quarta-feira na sequência da quarta rodada da Copa Sul-Americana. Athletico-PR e Fortaleza defendem os 100% de aproveitamento, enquanto o Cuiabá pode retomar a liderança provisoriamente.

No Grupo E, o Athletico joga às 19h diante do Rayo Zuliano, da Venezuela, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. Os brasileiros lideram com nove pontos, enquanto os venezuelanos estão em último (4º) ainda zerados. Se vencer, o Athletico garante classificação ao menos aos playoffs das oitavas de final e encaminha o primeiro lugar, que garante vaga direta às oitavas.

Mais tarde, às 21h, o Fortaleza, líder do Grupo D com nove pontos, também encara o lanterna da chave fora de casa: o Nacional Potosí, da Bolívia, no estádio Víctor Ugarte, em Potosí. Os bolivianos somam um ponto. O time cearense garante vaga aos playoffs em caso de vitória e pode até carimbar a vaga direta. Para isso, o duelo das 21h30 entre Boca Juniors-ARG, com quatro, e Sportivo Trinidense-PAR, com três, precisa terminar empatado.

No Grupo G, o Cuiabá joga em casa, na Arena Pantanal, diante do Metropolitanos, da Venezuela, também às 21h. O time brasileiro tem cinco pontos em segundo lugar e assume a liderança provisória em caso de vitória contra o adversário que ainda não pontuou. Lanús, da Argentina, com sete, e Deportivo Garcilaso, do Peru, com quatro, completam a chave, mas só se enfrentam na quinta-feira.

Na fase de grupos, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança direto às oitavas de final. Os vice-líderes precisam fazer um playoff com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Rayo Zuliano (VEN) x Athletico-PR

Sportivo Luqueño (PAR) x Coquimbo Unido (CHI)

21h

Nacional Potosí (BOL) x Fortaleza

Cuiabá x Metropolitanos (VEN)

21h30

Trinidense (PAR) x Boca Juniors (ARG)