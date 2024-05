Técnico da Ponte Preta garante atacante Jeh para a sequência da Série B

A vitória por 3 a 0 da Ponte Preta diante do Amazonas trouxe alívio e confiança para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o técnico João Brigatti, o resultado e a atuação mostraram que o time de Campinas pode corresponder muito bem na temporada.

"Nossa torcida e nossa diretoria são exigentes e têm de ser assim mesmo. Conversamos e treinamos muito em cima do jogo com o Amazonas. Acreditamos que nosso time tem condição de buscar os resultados positivos, fazer a Ponte Preta ser vencedora. Queremos coisas boas no campeonato, mas os processos às vezes são mais lentos no início", explicou o treinador.

Para ajudar na sequência da Série B, João Brigatti garantiu que conta com Jeh. O atacante ficou em uma situação incômoda após quase se transferir para o Santos, mas só não jogou diante do Amazonas por dores no joelho.

"A Ponte precisa do Jeh. E ele precisa da Ponte também. Ele não jogou por causa de uma tendinite no joelho. Mas pode ter certeza que contamos com ele e peço à torcida que tenha carinho com ele, pois o Jeh ainda será muito útil", garantiu.

Brigatti agradeceu o elenco e explicou que a Ponte ainda busca o equilíbrio e confia que o time será muito forte dentro do Moisés Lucarelli. "Queria dar parabéns ao elenco. Foi uma semana difícil depois da derrota para o Goiás. Conversamos com o elenco e passamos que podemos ser um time forte no Majestoso. Estamos em busca de identidade. Trocamos de sistema e estamos buscando o equilíbrio", explicou.

Com a primeira vitória, a Ponte Preta chegou a quatro pontos em nono lugar. Agora se prepara para o duelo diante do Operário-PR, pela quarta rodada. O duelo está marcado para sábado, às 17h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).