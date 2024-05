Ancelotti reconhece Bayern melhor no 1º jogo e prega respeito: 'Temos de jogar o nosso melhor'

Invicto no Santiago Bernabéu na temporada e sem perder em casa na Liga dos Campeões desde a temporada 2021/22, quando levou 3 a 2 do Chelsea, o Real Madrid mais uma vez aposta na força da sua torcida para avançar à decisão. Esse é o único diferencial apontado pelo técnico Carlos Ancelotti, que prevê duro embate com o Bayern de Munique nesta quarta-feira e prega "jogo perfeito" de sua equipe.

Depois de empatarem por 2 a 2 no Allianz Arena, em Munique, os times definem o segundo finalista da competição necessitando da vitória. Uma nova igualdade, por qualquer placar, leva a definição para prorrogação e consequentes pênaltis.

"Pode ser mais uma noite mágica para os nossos fãs. Estou confiante porque estamos falando do Real Madrid e porque temos este plantel em estado muito bom nesta temporada", afirmou Ancelotti. "Estou confiante porque os fãs vão nos apoiar, o que nos deixa em boa posição", frisou, antes de pregar total respeito aos alemães.

"Temos de dar o nosso melhor amanhã. É uma nova oportunidade de disputar mais uma final. Mas sabemos que as semifinais são difíceis, pois Real Madrid e Bayern são muito parecidos e respeitamos muito eles, que foram melhores que nós no primeiro jogo", advertiu.

Mesmo saindo na frente e trazendo a igualdade de Munique, o técnico italiano não escondeu que o resultado o surpreendeu. Depois de fazer 1 a 0, os merengues levaram a virada e ainda viram o adversário produzir o suficiente para ampliar. Vini Jr. salvou em cobrança de pênalti.

"Ambas as equipes jogam muito bem nas transições porque têm jogadores de qualidade e rápidos. São as duas equipes mais perigosas da Europa neste sentido, mas se tivermos o equilíbrio certo, podemos gerir bem o risco", advertiu.

Sobre a escalação, como era previsto, o goleiro titular será Lunin, com Courtois na reserva. "Lunin será titular amanhã contra o Bayern. Courtois esteve bem, mas precisa de tempo para voltar ao seu melhor."