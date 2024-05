Morre César Luis Menotti, técnico campeão mundial com a Argentina, aos 85 anos

O ex-técnico da Argentina César Luis Menotti morreu neste domingo, aos 85 anos. Ele foi o comandante da seleção na Copa do Mundo de 1978, conquistando o primeiro título mundial para o país. O anúncio foi feito pela Associação de Futebol Argentino (AFA) nas redes sociais.

"A Associação de Futebol Argentino lamenta informar com grande tristeza o falecimento de César Luis Menotti, atual Diretor de Seleções Nacionais e ex-técnico Campeão Mundial da Argentina", escreveu a AFA, onde ele trabalhava atualmente.

A causa da morte não foi revelada. Em março, Menotti havia sido hospitalizado por causa de um caso grave de anemia. No entanto, de acordo com o jornal argentino Olé, recebeu alta no dia 10 de abril.

Além da Argentina, ele comandou equipes como Huracán, Barcelona, Boca Juniors, Atlético de Madrid, River Plate, Peñarol, seleção mexicana, Independiente, Sampdoria e Rosario Central. Seus últimos trabalhos como treinador aconteceram no México, à frente de Puebla (2006) e Tecos (2007).

Antes disso, Menotti foi jogador, atuando como atacante por Rosario Central, Racing, Boca Juniors e New York Generals. Também teve uma breve passagem pelo Santos, onde jogou ao lado de Pelé e conquistou o Campeonato Paulista de 1968. Por fim, o Juventus-SP foi o seu último clube antes de pendurar as chuteiras, no ano de 1970.