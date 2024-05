Ricciardo celebra primeiros pontos no ano com desabafo: 'Bom deixar algumas pessoas quietas'

Terminar em quarto na corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 para somar seus primeiros pontos na temporada da Fórmula 1com a equipe RB deixou Daniel Ricciardo bastante empolgado. O experiente piloto australiano vinha recebendo críticas por ser sempre superado pelo companheiro Yuki Tsunoda e após saudar um "poderoso resultado", fez questão de provocar ou disparar para se defender.

"É uma sensação de felicidade, sensação poderosa desde ontem. A qualificação foi obviamente ótima, mas comprovando isso ao longo de uma corrida sprint, é ainda mais satisfatório. É muito bom e agradável também manter algumas pessoas quietas", disparou.

Ricciardo largou em quarto e chegou a figurar na terceira posição, antes de ser ultrapassado por Sergio Perez. Na frente, Max Verstappen e Charles Leclerc não foram incomodados. Apenas o fato de brigar com as equipes grandes já fez o australiano "respirar aliviado", após início ruim.

"Ainda estou suando um pouco, mas não consegui respirar durante toda a corrida. Achei que deveria tentar o meu melhor para mantê-los para trás. Se os pneus estragassem, eles passariam, mas cada volta que consegui defender, para mim foi como um tapinha nas costas", afirmou.

Ricciardo ainda fez questão de elogiar um progresso da equipe, que recentemente trocou o chassi e ainda utilizou um novo lote de atualizações justamente no Autódromo Internacional de Miami.

"Imediatamente (vi evolução). Honestamente, senti algo (com o novo chassi), mais sentimento e um pouco mais de confiança no que o carro iria me dar", explicou. "Não é que estivesse longe, só faltava alguma coisa em comparação com o Yuki no início do ano", avaliou. "Eu sabia que havia algo ali, então acho que realmente havia algo com o chassi. Talvez a equipe ainda não pense assim, mas eu acho. Depois fizemos uma atualização de piso aqui e acho que isso nos ajudou na alta velocidade."