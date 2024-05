Garro lamenta empate com Fortaleza após 'grande jogo' do Corinthians: 'Merecíamos ganhar'

O meia argentino Garro não esteve na visita ao América, em Natal, pela Copa do Brasil, por cumprir suspensão. Descansado, ditou o ritmo do Corinthians diante do Fortaleza e não escondeu o descontentamento após a igualdade por 0 a 0. Na visão do camisa 10, a equipe fez por merecer a vitória.

"Fizemos um grande jogo. Jogamos um grande primeiro tempo, criamos situações de gol, faltou converter. Hoje fiquei um pouco chateado, pois poderíamos levar algo a mais do que o empate, merecíamos ganhar",. Afirmou o meia.

O meia corintiano não exagerou. O goleiro João Ricardo fez defesas de alto quilate na Neo Química Arena, evitando não apenas uma derrota, mas que o Fortaleza levasse mais de um gol. Foram grandes intervenções em cabeçadas à queima roupa de Raniele e João Felix, além de desviar uma bola de Hugo, cara a cara, para a trave.

O goleiro do time cearense ainda usou um golpe de vôlei para evitar gol de Garro na primeira etapa. "A todo tempo fomos buscar a vitória, por esse motivo também me dói muito não levar os três pontos. Mas, bem, serve para melhorar, ficar com as coisas boas e corrigir as coisas ruins", completou Garro.

Com o quinto ponto somado em cinco jogos, Corinthians ainda permanece perto da faixa de queda do Brasileirão. Antes de pensar na visita ao Flamengo, no próximo sábado, onde buscará os primeiros pontos como visitante - perdeu de Juventude e Red Bull Bragantino -, o time volta as atenções à Copa sul-americana.

Na terça-feira, às 19 horas (de Brasília), visita o lanterna Nacional, no Paraguai, em jogo no qual não pode perder pontos se quiser sonhar com a classificação. Uma vitória em Assunção pode valer a liderança do Grupo f caso Racing e Argentinos Juniors empatem no Uruguai.