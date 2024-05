Atlético de Madrid ganha do Mallorca pelo Espanhol e fica próximo de vaga na Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid foi a Palma de Maiorca neste sábado pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol e voltou com uma vitória por 1 a 0 que consolida a equipe na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O time foi a 67 pontos e está em quarto lugar no Campeonato Espanhol. O Mallorca figura em 16º, com 32 - seis acima da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Atlético volta a ficar a seis pontos do Athletic Bilbao (61) restando apenas mais quatro rodadas para o fim da competição, graças a um gol de Riquelme - que recompensou seu bom primeiro tempo. Na segunda etapa, a defesa da equipe resistiu às investidas do Mallorca.

O Mallorca tentou cadenciar o jogo no começo contando que as ausências de Griezmann e Morata abalariam o Atlético. Acabaram por ocupar o campo adversário, mas não contavam com um contra-ataque tão cedo no jogo.

O único gol da partida foi marcado logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Depois de uma bola afastada pela zaga do Mallorca, Rodrigo Riquelme ficou com a sobra na meia lua, limpou a marcação e bateu no canto, sem chance de defesa, para garantir a vitória do visitante.

O Atlético de Madrid volta a campo no domingo (12), às 11h15 (de Brasília), quando recebe o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. O Mallorca também joga em casa, contra o Las Palmas, no próximo sábado, às 9h.