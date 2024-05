Sebastian Vettel vai guiar McLaren de Ayrton Senna em homenagem na Itália

O ex-piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, vai guiar a McLaren MP4/8 de Ayrton Senna no dia 19 de maio durante o Grande Prêmio da Itália, conhecido como Emilia-Romagna, que será em Ímola. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 1º de maio, data que marca os 30 anos da morte do brasileiro.

"Se passaram 30 anos do acidente dele, e eu gostaria de prestar uma homenagem a Ayrton", disse Vettel. O carro foi usado por Senna no ano de 1993, e marcou a última temporada do piloto na McLaren antes de ser transferido para a Williams. "Ayrton Senna não foi apenas um piloto que valorizei muito por ser um dos melhores que o automobilismo já viu, mas também por ter sido um homem de grande compaixão", afirmou ele.

Sebastian Vettel é tetracampeão de Fórmula 1 e se aposentou das pistas em 2022. Essa será a segunda vez que o alemão vai pilotar a McLaren MP4/8. A primeira foi durante o Festival da Velocidade Goodwood, que aconteceu no Reino Unido, em julho de 2023.

A parceria entre Ayrton Senna e a máquina gerou cinco vitórias na temporada 1993. As duas mais importantes aconteceram no GP do Brasil, em Interlagos, e no GP da Europa, em Donington Park, na Inglaterra.