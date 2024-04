Santos vai em busca de embalo no primeiro jogo como visitante na Série B

Após superar o nervosismo da estreia, a missão agora é embalar na competição. É com esse espírito que o Santos vai a Florianópolis enfrentar o Avaí, nesta sexta-feira, às 20h, disposto a dar sequência na longa caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o triunfo por 2 a 0 diante do Paysandu, o técnico Fabio Carille fez um diagnóstico do que a sua equipe deve esperar dos adversários na segunda divisão. "O Santos é o time a ser batido. Temos que estar muito bem preparados para esta temporada. Precisamos estar atentos e entendermos como funciona o campeonato", afirmou o treinador.

E o fator competitividade é o ponto que o comandante santista quer trabalhar junto ao elenco. Durante a semana, ele aproveitou os treinamentos para acertar o posicionamento do time e cobrar uma postura mais agressiva quando a equipe tiver a posse de bola.

Aprimorar o passe e ter uma transição rápida da defesa para o ataque são duas prioridades para o treinador. Jogando como visitante, o Santos sabe que vai ser pressionado. Para isso, Carille quer uma marcação forte e um time objetivo.

A parte técnica ganhou uma atenção especial nos treinos. "A partir do momento em que você erra, fica difícil pressionar o adversário. Temos que ser mais precisos quando tivermos a posse de bola", comentou o técnico.

Destaque na vitória diante do Paysandu, Pedrinho não viajou com a delegação para Santa Catarina por causa de um desconforto no púbis. A princípio, o ataque com Otero, Julio Furch e Guilherme deve ser mantido.

Aderlan, que fraturou o dedo da mão esquerda, foi submetido à cirurgia e também está fora. Em seu lugar, João Pedro Chermont tem boas chances de aparecer na lateral-direita. Gil e Joaquim formam a zaga, enquanto Hayner completa o lado esquerdo da defesa.

Pelo lado do Avaí, o técnico Eduardo Barroca também tem problemas para montar a equipe. Hygor, machucado, está fora. Gabriel Poveda deve ficar com a vaga e vai ter a companhia de William Pottker na frente.

Já o lateral-esquerdo Mário Sérgio e o volante Pedro Castro, entregues ao departamento médico, ficam à disposição do treinador para o confronto com o Santos. O Avaí vem de derrota fora de casa para o Operário-PR, na estreia da Série B, e busca a primeira vitória na competição.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ X SANTOS

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Alan Costa e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro, Giovanni e João Paulo; William Pottker e Gabriel Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

SANTOS - João Paulo; João Pedro Chermont, Gil, Joaquim e Hayner. João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).