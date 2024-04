Substituídos na estreia, Sérgio Raphael e Luiz Felipe devem atuar pela Ponte Preta em Goiânia

A Ponte Preta teve uma boa notícia nesta semana para a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O departamento médico divulgou uma atualização sobre o zagueiro Sérgio Raphael e o lateral-direito Luiz Felipe, indicando que estarão à disposição do técnico João Brigatti.

Sérgio Raphael teve um trauma na perna direita e precisou ser substituído no empate por 1 a 1 com o Coritiba. O boletim informou que ele está se recuperando bem e que está fazendo trabalho de campo e fisioterapia desde terça-feira.

Luiz Felipe também saiu por contusão, mas está totalmente recuperado e participou normalmente do treino de quarta-feira com o restante do elenco.

A Ponte Preta volta a campo no próximo domingo, às 18h, para outro confronto complicado neste início de Série B. Enfrenta o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Assim como o Coritiba, o time goiano estava na elite em 2023.