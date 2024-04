Bomba da Segunda Guerra é encontrada próxima a estádio de time alemão

Uma área próxima da Mewa Arena, casa do Mainz 05, foi evacuada após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial. O artefato foi encontrado na quarta-feira durante obras de reformas no estádio. O desarme do objeto está previsto para esta sexta-feira, dia 26, às 7h (horário de Brasília).

Segundo a prefeitura de Mainz, a bomba tem 500 quilos. É estimado que a área de evacuação abrigue 3,5 mil pessoas. Todas precisam estar fora do perímetro de 750 metros até às 5h (de Brasília) desta sexta-feira. A recomendação é que, mesmo que uma pessoa não esteja na área delimitada, mas em algum lugar próximo, seja procurado um local alternativo. A bomba foi identificada como armamento do exército dos Estados Unidos.

O Mainz 05 costuma organizar entrevistas coletivas às sexta-feiras, mas adiantou o encontro do técnico Bo Henriksen com a imprensa para esta quinta, devido ao desarmamento. A equipe tem um jogo contra o Colônia na Mewa Arena no domingo. Até o momento, não há mudança no calendário.

A partida é crucial para ambas as equipes, que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. O Mainz está em 15º, com 27 pontos, cinco a mais que o Colônia, que é 17º. Na Bundesliga, os dois últimos colocados (17ºe 18º) são automaticamente rebaixados, enquanto o 16º disputa uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão. O título já foi decidido, com vitória do Bayer Leverkusen, o primeiro da história do clube treinado por Xabi Alonso. A equipe está invicta e tenta terminar o campeonato sem derrotas.

Esta não é a primeira bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada décadas depois próxima em um estádio de futebol. Em 2015, uma área próxima do Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, foi evacuada pelo mesmo motivo. No mesmo ano, o Estádio Wembley, em Londres, também passou pela situação. Mainz teve um artefato encontrado em 15 de abril, mas ele tinha menor poder de destruição e não foi necessário fazer uma evacuação.