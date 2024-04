Rivais na briga pelo acesso em 2023, Vila Nova e Guarani fazem a estreia na Série B

Depois de terem sido rivais na briga pelo acesso na temporada passada e terem 'batido na trave', Vila Nova e Guarani estreiam na Série B do Campeonato Brasileiro já em um duelo direto, nesta segunda-feira, às 21h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

O time paulista está amargando o oitavo ano na Série B e em 2023, acabou na décima colocação com 57 pontos, mas antes foi presença constante no G-4 por algumas rodadas. No Paulistão não fez uma boa campanha e acabou eliminado ainda na primeira fase, além de ter tido que brigar contra o rebaixamento até a última rodada.

Do outro lado, o Vila Nova chegou até a final do Campeonato Goiano, mas acabou perdendo o título para o arquirrival Atlético-GO. Na última edição da Série B, assim como o Guarani, brigou até a última rodada pelo acesso, mas acabou na oitava colocação com 61 pontos.

Para o duelo, o técnico Márcio Fernandes deve usar alguns dos 12 reforços que foram contratados após o final do Estadual. Destaque para nomes como do volante Igor Henrique e do atacante Júnior Todinho, ambos vindos do Paulistão. Mas a grande esperança do Vila Nova para essa Série B é o atacante Alesson, que já marcou nove gols e deu quatro assistências em 2024.

Do outro lado, apesar de ter tido mais de um mês de preparação após a eliminação precoce no Paulistão, o Guarani tem dois desfalques certos para a partida. O técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o goleiro Vladimir e com o meia Bruno Oliveira, ambos barrados pelo DM, por conta de dores musculares. Já os reforços devem estrear. A rodada será encerrada com mais um duelo marcado para terça-feira. Brusque e Mirassol jogam às 21h, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), interior de Santa Catarina. O time catarinense está de volta à Série B depois de se sagrar vice-campeão da Série C. Já o paulista está em seu segundo ano na segunda divisão nacional.

O modo de disputa da Série B do Campeonato Brasileiro não sofreu mudanças em relação aos dos últimos anos. Portanto, os 20 times jogam entre si em turno e returno, onde ao fim dessas partidas, os quatro primeiros colocados sobem para a Série A do Brasileirão em 2025 e os últimos quatro são rebaixados para Série C.

Confira jogos da 1ª rodada da Série B:

Segunda-feira

21h

Vila Nova x Guarani

Terça-feira

21h

Brusque x Mirassol