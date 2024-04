Bruno Rodrigues avança na recuperação e faz treino leve no gramado no Palmeiras

A comissão técnica do Palmeiras recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. Um dos reforços para a temporada, o atacante Bruno Rodrigues avançou em seu processo de recuperação física e fez um treino leve no gramado da Academia de Futebol, em São Paulo. Ainda não há prazo definido para o seu retorno ao time.

Bruno Rodrigues fez uma atividade leve no gramado na companhia de jogadores da base do Palmeiras e também na presença de Dudu, outro atleta que está em processo de reabilitação. De acordo com o clube, Bruno passará a ter um cronograma individual para voltar aos poucos às atividades com bola.

A presença no gramado mostra mais uma passo na recuperação do atleta, contratado pelo Palmeiras para a atual temporada. Bruno Rodrigues chegou ao clube no início deste ano e disputou apenas duas partidas porque sofreu uma grave lesão no joelho direito durante partida do Paulistão, no fim de janeiro.

Ele foi submetido a artroscopia e, inicialmente, seu processo de recuperação tinha prazo de quatro a cinco meses. Assim, na melhor das hipóteses, ele estaria em condições de voltar a jogar em maio. O Palmeiras não apresentou atualizações sobre a previsão de retorno do jogador.

Enquanto Bruno Rodrigues e Dudu faziam atividade em separado, os demais jogadores do time se reapresentavam após o empate sem gols com o Flamengo, no domingo. Nesta segunda, o elenco iniciou a preparação para enfrentar o Independiente del Valle, na quarta, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto será disputado no estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

Aqueles que foram titulares no domingo fizeram apenas atividades de recuperação na parte interna do CT palmeirense. Os demais foram a campo para trabalhos técnicos com objetivos específicos. A delegação do Palmeiras embarca ainda nesta segunda para o Equador. Na terça, o treino será realizado no estádio Rodrigo Paz Delgado, da LDU.