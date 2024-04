Botafogo confia na força do Engenhão para bater Juventude e vencer a 2ª seguida no Brasileirão

Após fazer as pazes com a torcida, o Botafogo enfrenta o Juventude no domingo, às 18h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Brasileirão. Diferente do clube carioca, que tenta apagar a campanha do ano passado, quando deixou escapar o título entre os dedos, o clube gaúcho entra com objetivo de permanecer na divisão e está invicto.

O Botafogo começou o Brasileirão perdendo por 3 a 2 para o Cruzeiro, no Mineirão. Na sequência, venceu o Atlético-GO por 1 a 0. Tem três pontos. O Juventude iniciou a temporada empatando por 1 a 1 com o Criciúma, que também veio da Série B. Contra o Corinthians, em Caxias do Sul, venceu por 2 a 0.

Um fato curioso e que chama a atenção é que o Juventude defende um longo tabu frente ao Botafogo. O time gaúcho não perde desde 2007, quando levou 3 a 1, fora de casa, no Brasileirão. Depois, foram cinco jogos, com quatro empates e um triunfo gaúcho. No retrospecto geral, a vantagem também é do Juventude. Eles já se enfrentaram em 23 oportunidades, com sete vitórias do Botafogo, oito empates e oito derrotas.

O técnico Artur Jorge não contará com o atacante Matheus Nascimento, que sentiu uma lesão no duelo contra o Atlético-GO. O jogador ainda passará por mais exames para saber a gravidade da lesão. Com isso, Tiquinho Soares retoma a titularidade, mesmo porque sua presença no banco causou estranheza. Ao entrar ele marcou o gol da vitória.

Esta, inclusive, deve ser a única mudança do Botafogo, que mostrou muita consistência, principalmente no primeiro tempo. Ou seja, deve enfrentar o time gaúcho sem muitas novidades. "Vamos ter domingo um novo jogo, Libertadores e Flamengo a seguir. Uma sequência de jogos difíceis. Também temos que passar a mensagem de que temos que ter um elenco capaz e equilibrado para darmos resposta às exigências. Esperamos trazer um Botafogo ainda mais dominante", disse o treinador.

Do outro lado, Roger Machado não terá o volante Jadson, expulso na vitória sobre o Corinthians. Com isso, Luis Mandaca deve ser o substituto. Thiaguinho seria uma outra possível opção para o setor.

O zagueiro Zé Marcos também é dúvida, porque sentiu uma lesão muscular na rodada passada. Caso não tenha condições de jogo, será substituído por Rodrigo Sam, que formaria a dupla defensiva com Danilo Boza.

"Os adversários precisam ter uma ideia que vão enfrentar um time chato, que vai tentar propor seu jogo da melhor forma possível. É o começo do campeonato. Temos que ter os pés no chão. Sabemos o caminho e para manter é com muito trabalho e humildade", disse Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X JUVENTUDE

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Tchê Tchê, Luiz Henrique e Jeffinho; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Gabriel Inocêncio; Caíque, Luis Mandaca, Jean Carlos, Lucas Barbosa e Nenê; Erick. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).