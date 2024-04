Girona despacha Cádiz, solidifica terceiro lugar no Espanhol e fica perto da Liga dos Campeões

Em um sábado sem a atuação de Barcelona e Real Madrid, o destaque da 32ª rodada foi a vitória do Girona, em seu campo, frente ao Cádiz por 3 a 0. O resultado deixou o time do técnico Michel na terceira colocação, com 68 pontos e muito perto de uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Com 22 minutos de jogo, o Girona já vencia o Cádiz por 2 a 0. Dovby, aos 26 da etapa final, fez o terceiro gol, enquanto Escalante diminuiu para os visitantes aos 36. Mas no minuto seguinte, Portu fez o quarto gol, que consolidou a 21ª vitória da equipe no campeonato.

Outros três jogos foram disputados neste sábado. O Bétis (7º colocado, 48 pontos) visitou o Valencia (8º, 47) e venceu por 2 a 1. Mesmo resultado imposto pelo Rayo Vallecano (14º, 34) em seu campo sobre o Osasuna (11º, 39). O Celta (16º, 31) conseguiu resultado importante na sua luta contra o rebaixamento, ao vencer o Las Palmas (12º, 37) por 4 a 1.

Neste domingo, Real Madrid (78 pontos) e Barcelona (70) se enfrentam no Santiago Bernabéu. Uma vitória do time merengue eleva a diferença de pontos para 11, restando seis jogos para o final.