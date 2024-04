Arsenal derrota Wolverhampton e reassume a liderança do Campeonato Inglês

Em um duelo equilibrado, o Arsenal conseguiu importante vitória, ao derrotar o Wolverhampton, por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time londrino reassumiu a liderança, com 74 pontos, um a mais que o Manchester City (que tem um jogo a menos) e três do Liverpool, que joga neste domingo.

Apesar de jogar no campo do adversário, o Arsenal teve postura de um time que luta pelo título na temporada e pressionou desde o início. O problema era ultrapassar a 'barreira' formada pelo Wolverhampton, às vezes, com oito jogadores no sistema defensivo.

Com isso, o time do técnico Mikel Arteta optou por arriscar chutes de fora da área. O primeiro foi o brasileiro Gabriel Jesus, mas ele pegou mal na bola. Rice, por duas vezes, foi quem levou mais perigo.

Apesar de todo o domínio, a melhor chance do jogo surgiu aos 30 minutos, com o brasileiro João Gomes. Ele roubou a bola na intermediária e bateu na saída de David Raya. O goleiro desviou a bola, que foi na trave.

O nervosismo do Arsenal por não conseguir o gol de abertura tinha o contraste da organização do Wolverhampton, que se manteve sólido na defesa e ainda criou chances. Aos 37, a zaga do time londrina errou na saída de bola e Bueno quase aproveitou em finalização de fora da área.

De tanto tentar, o Arsenal conseguiu fazer abrir o placar aos 44 minutos. Gabriel Jesus brigou pela bola na grande área e Trossard acertou um belo chute no ângulo esquerdo.

No segundo tempo, o panorama não mudou. A diferença é que p Arsenal esteve mais paciente na troca de passes na procura por um espaço. Havertz teve duas chances para ampliar, mas não teve sucesso.

Apesar de não ter a mesma intensidade na marcação, o Arsenal, mais bem posicionado, impediu as investidas do Wolverhampton, que não conseguiu repetir na segunda etapa as mesmas aproximações perigosas do primeiro tempo.

Mas nos últimos 20 minutos o jogo ficou mais aberto e o Wolverhampton voltou a incomodar o goleiro Raya. Apesar da presença maior do Arsenal no campo de ataque, a impressão é de que um gol poderia sair para qualquer lado. Nos acréscimos o Arsenal voltou a pressionar e, depois de três chances para marcar, fez o segundo gol: 2 a 0, Martin Odegaard.

Nos outros dois jogos deste sábado foram registradas duas goleadas dos times visitantes. O Brentford (14º, 35 pontos) marcou 5 a 1 sobre o Luton Town (18º, 25) , enquanto o Burnley (19º, 23) fez 4 a 1 no Sheffield (20º, 16).