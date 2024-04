Luis Enrique elogia Xavi, mas mostra certeza com virada do PSG: 'Vamos dar a volta por cima'

O discurso de Luis Enrique sobre o duelo com o Barcelona, marcado para esta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), foi de total confiança no potencial do PSG em conquistar a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Em nenhum momento, o treinador titubeou sobre a possibilidade de vencer o rival no estádio Olímpico Lluís Companys.

"Este segundo jogo é diferente porque tivemos o tempo necessário para analisar e tentar melhorar o desempenho. A ida foi um jogo muito disputado por ambos os lados. Nós merecemos o empate mínimo, mas a derrota implica que devemos ir para o jogo e dar a nossa melhor versão. Estamos plenamente convencidos de que vamos dar a volta por cima", afirmou o treinador durante a coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira.

O treinador garantiu ainda que os jogadores estão ansiosos para o duelo desta terça-feira. "Estamos ansiosos para dar a volta na eliminatória. Queremos devolver todo o apoio que recebemos no Parque dos Príncipes. O PSG nunca reverteu um resultado negativo na eliminatória, amanhã será o dia", disse.

Luis Enrique também aproveitou o momento para rasgar elogios a Xavi, com quem trabalhou junto nos tempos de Barcelona. Na ocasião, o ex-volante era o capitão do time catalão.

"Tenho muito a agradecer a ele, porque compartilhamos muitas coisas. Agradeço principalmente por tudo o que foi compartilhado quando foi capitão e eu treinador. Ele me ajudou e se comportou de uma forma espetacular. Vai ser um reencontro muito bonito. Certamente ficarei emocionado. Ele é um treinador de topo e os resultados o apoiam", explicou.

O treinador ainda falou sobre o retorno à Catalunha, mas lamentou o fato de não poder jogar no Camp Nou, em reforma. "Teria preferido jogar no Camp Nou, assim como todos os torcedores, mas este cenário também está à altura e me traz boas lembranças dos tempos que aqui joguei. Sempre que vim aqui, fui muito bem recebido. Eu me sinto como mais um torcedor. Aceitarei de bom grado o que quer que seja e me comportarei como um profissional", concluiu.

Como perdeu em Paris por 3 a 2, o PSG terá que vencer por dois gols de diferença para sair com a vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Em caso de triunfo pela vantagem mínima, o duelo será definido nos pênaltis.