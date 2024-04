Escala de arbitragem da CBF ajuda a explicar rodada polêmica do Brasileirão

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, realizada neste fim de semana, ficou marcada por uma série de polêmicas na arbitragem. Decisões controversas em várias partidas levaram as atuações dos árbitros a serem criticadas pelos clubes em notas oficiais e postagens nas redes sociais.

A motivação disso, porém, pode ser explicada por medida tomada pela própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Responsável pela escala da arbitragem no torneio nacional, o órgão já divulgou, além das equipes responsáveis por apitar os jogos de estreia que aconteceram nesta semana, os árbitros que atuarão na segunda rodada do Brasileirão. Na lista, estão de fora nomes mais experientes e conhecidos do público.

O resultado é a convocação de equipes mais inexperientes e menos acostumadas com a Série A para arbitrar os jogos da elite do futebol brasileiro. Dos dez jogos disputados, apenas três contaram com árbitros do quadro da Fifa. Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC), Flávio Rodrigues de Sousa (Fifa-SP) e Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE) comandaram as partidas mandadas por Vitória, Vasco e Internacional, respectivamente.

Alguns profissionais mais reconhecidos, como é o caso de Anderson Daronco (Fifa-RS), aparecerão pela primeira vez somente na próxima rodada, que começa nesta terça-feira e vai até quinta. Daronco apitará o jogo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã.

Outros nomes, como o de Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Edina Alves Batista, estão impossibilitados de apitar as primeiras partidas do campeonato. Nos Estados Unidos, os três árbitros participam de um curso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 organizado pela Fifa. O seminário começou no último dia 13 e dura até a próxima sexta-feira.

Confira os árbitros da segunda rodada do Brasileirão

Grêmio x Athletico-PR - Marcelo de Lima Henrique (CE)

Atlético-MG x Criciúma - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Bahia x Fluminense - João Vitor Gobi (SP)

Flamengo x São Paulo - Anderson Daronco (Fifa-RS)

Botafogo x Atlético-GO - Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Palmeiras x Internacional - Lucas Paulo Torezin (PR)

Red Bull Bragantino x Vasco da Gama - Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Fortaleza x Cruzeiro - Bruno Mota Correia (RJ)

Juventude x Corinthians - Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)