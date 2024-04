Dudu treina e fica perto de voltar ao Palmeiras; Lázaro prevê 'ano complicado'

O treino do Palmeiras desta segunda-feira animou os torcedores, já que o atacante Dudu participou de parte das atividades e indicou que está próximo de retornar aos gramados. Segundo o clube, o camisa 7 está passando por uma readequação funcional e atividades gradativas com o elenco. Ele já cumpriu quatro dos cinco processos de recuperação.

Dudu não entra em campo desde agosto, quando passou por um procedimento cirúrgico no joelho para tratar uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. A expectativa é que o atleta tenha condições de voltar a atuar já em maio.

Na atividade, Dudu atuou como "curinga". O treino contou também com os jogadores que foram preservados do triunfo sobre o Vitória, por 1 a 0, no Barradão: o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Aníbal Moreno. Zé Rafael, recuperado de uma lombalgia, treinou normalmente.

Quem comemorou a vitória na estreia foi o atacante Lázaro, que vem ganhando mais minutagem com o técnico Abel Ferreira. "A gente sabia que o jogo ia ser difícil. O Vitória está voltando agora para a Série A, no primeiro jogo já pega o Palmeiras. É como o Abel nos falou, para nos colocarmos no lugar do adversário, saber que eles estariam muito motivados para jogar. Sabíamos também da euforia da torcida deles, faz com que eles se sintam mais motivados também e nos faz entrar mais concentrados. O mais importante, que eram os três pontos, a gente conseguiu. É sempre bom começar ganhando para dar confiança para o decorrer dos jogos", disse.

Ele também falou sobre a sua adaptação no Palmeiras. "Estou bastante feliz pela evolução. Sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução com a ajuda dos meus companheiros e da comissão. Isso faz com que eu me sinta muito à vontade dentro de campo. Com certeza fico bastante feliz pelo primeiro título em tão pouco tempo aqui. Que seja o primeiro de muitos. A gente sabe que essa temporada vai ser complicada, muitos jogos, e temos de estar atentos a cada momento, virar a chave em cada jogo que a gente for jogar", afirmou.

O Palmeiras fará na quarta-feira a sua primeira partida como mandante no Brasileirão. O duelo será contra o Internacional, na quarta-feira, às 20h, na Arena Barueri, pela segunda rodada.