Corinthians inicia preparação visando o Juventude e António Oliveira pede cautela com Paulinho

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira sua preparação para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela segunda rodada do Brasileirão. O time será comandado por Bruno Lazaroni, já que o treinador foi expulso no empate sem gols com o Atlético-MG, no último domingo.

Nesta segunda-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos frente ao Atlético realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Os demais jogadores iniciaram com uma ativação física na academia e, em seguida, foram ao aquecimento no gramado. O técnico António Oliveira promoveu um treino de organização defensiva e ofensiva, além de uma atividade de enfrentamento.

O treinador aproveitou também para falar sobre o volante Paulinho, que vem ganhando cada vez mais minutagem em campo. O atleta, que tem contrato até o meio do ano e negocia uma renovação, ao menos, até o final da temporada. António Oliveira, no entanto, pediu cautela com o atleta.

"Sobre Paulinho, temos de ter algum cuidado, teve lesões graves e ficou muito tempo parado. É gradual, controlando as cargas. Mas pode ter certeza que é um jogador que tem nos ajudado muito", afirmou.

Para o duelo, o treinador ainda não deve poder contar com o lateral Diego Palacios, em fase final de recuperação de lesão. Matheus Araújo, com uma fratura na mão, também deve ser vetado. Já o volante Maycon voltou no último domingo e deve continuar sendo opção no banco de reservas até que tenha totais condições de aguentar os 90 minutos.

Corinthians e Juventude já se enfrentaram no Brasileirão em 21 oportunidades, com nove vitórias do time paulista, sete derrotas e cinco empates. Na estreia, o time gaúcho empatou com o Criciúma por 1 a 1.