Palmeiras estreia no Brasileirão disposto a buscar tricampeonato inédito

Depois de conquistar o tricampeonato estadual, o Palmeiras busca ser tricampeão nacional. Vencedor das últimas duas edições do campeonato mais importante do País, o time alviverde estreia no Brasileirão fora de casa. Em Salvador, visita o Vitória, neste domingo, às 18h30, no fechamento da primeira rodada.

Maior campeão nacional, com 12 taças, o Palmeiras tenta o tri inédito para reforçar sua hegemonia sob o comando de Abel Ferreira, que considera que seu time não é o único favorito, mas está entre eles.

"Aqui há seis favoritos: Internacional, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Atlético e há sempre um ou outro que aparece, como o Red Bull Bragantino no ano passado", avaliou, citando a temporada passada, em que a derrocada do Botafogo e a arrancada palmeirense, comandada por Endrick, garantiram o 12º título brasileiro à equipe alviverde.

"Vamos defender o que é nosso com unhas e dentes. Posso garantir", acrescentou o português. O Palmeiras também pode se tornar o primeiro clube na história do futebol brasileiro a conquistar por três anos seguidos o campeonato estadual e o campeonato nacional.

O Palmeiras enfrentará o Vitória após mais de cinco anos: a partida mais recente entre as equipes foi pela última rodada do Brasileirão de 2018, quando o time alviverde, com o título já garantido, venceu no Allianz Parque por 3 a 2.

O duelo opõe dois campeões estaduais, já que o Vitória despachou o Bahia e ergueu o troféu do Campeonato Baiano na semana passada. Recém-promovido à Série A, o time comandado por Léo Ponde venceu com autoridade a Série B no ano passado e, neste ano, manteve a consistência.

O time rubro-negro espera surpreender e provar que estão errados os que apostam que a equipe brigará para não voltar à segunda divisão. Uma das fortalezas é o desempenho no Barradão, onde defende de invencibilidade de quase um ano. A última derrota foi em junho do ano passado.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X PALMEIRAS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric; William Oliveira e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheusinho e Dudu; Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).