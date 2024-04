NBA: Jimmy Butler chega a jogo do Miami Heat com a camisa do Santos

Jimmy Butler, estrela do Miami Heat, surpreendeu os fãs neste domingo ao chegar para o jogo com o Toronto Raptors no Kaseya Center usando uma camisa do Santos. A escolha do astro da NBA pela peça do time brasileiro não passou despercebida, especialmente por sua forte ligação com Neymar, que foi revelado e tem relação carinhosa com o clube da Vila Belmiro.

Butler e Neymar são conhecidos por sua amizade fora dos gramados e das quadras, e a escolha da camisa foi uma demonstração de apoio ao amigo brasileiro. Neymar, atualmente no Al-Hilal e também na seleção brasileira, teve uma carreira brilhante no Santos antes de se transferir para o futebol europeu. Hoje, está tratando de uma grave lesão no joelho.

A imagem de Butler com a camisa do Santos foi divulgada nas redes sociais do Miami Heat, com uma grande repercussão entre os torcedores do clube e do time brasileiro. Ele tem costume de interagir com os perfis santistas. O uniforme usado por Butler é o da temporada 2023, ano em que o Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história no Campeonato Brasileiro.

Essa não é a primeira vez que Jimmy Butler é visto com uma camisa do time brasileiro. No ano passado, enquanto se recuperava de uma lesão, o astro da NBA foi flagrado com a camisa 3 do clube, demonstrando seu carinho pela equipe.