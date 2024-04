Napoli só empata no Italiano e fica longe das vagas para os torneios europeus

Atual campeão do Campeonato Italiano, o Napoli não vem conseguindo repetir a campanha do ano passado e está longe da briga por vaga nos principais torneios da Europa. Neste domingo, ficou no empate por 2 a 2 com o Frosinone, no estádio Diego Armando Maradona, pela 32ª rodada.

Com o resultado, o Napoli ficou estacionado em oitavo lugar, com 49 pontos. Em quarto, na última posição na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Bologna soma 59. O Frosinone, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento. Com 27, ocupa a 17ª colocação.

O Napoli começou dominante e não deixou o Frosinone respirar. Aos 16 minutos, Matteo Politano acertou um lindo chute de fora da área para inaugurar o marcador. Após sair atrás do placar, o time visitante acordou e chegou a esboçar uma reação.

Aos 28, o Frosinone teve um pênalti marcado a seu favor, mas Matias Soule parou na defesa do goleiro Alex Meret. Antes do intervalo, o Napoli teve nova oportunidade de ficar à frente do placar. Na pequena área, Zielinski cabeceou com muito perigo e jogou rente à trave.

O segundo tempo foi mais eletrizante. Herói na primeira etapa, Alex Meret falhou aos cinco minutos e viu Walid Cheddira deixar tudo igual. No entanto, o Napoli continuou firme e fez o segundo aos 18. Osimhen pegou o rebote e jogou no fundo das redes.

Mas o Frosinone chegou ao empate aos 28. Cheddira recebeu bela assistência e desviou de cabeça para o gol. Com a igualdade, o Napoli precisou sair para o ataque, mas não conseguiu passar pelo sistema defensivo do adversário. Antes do fim, Mario Rui foi expulso e o empate acabou sendo decretado.

O Napoli volta a campo no sábado, às 13h (horário de Brasília), para enfrentar o Empoli, fora de casa. No domingo, às 10h, o Frosinone visita o Torino, no Olímpico Grande.