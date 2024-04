Com novos técnicos, Cruzeiro e Botafogo se enfrentam na primeira rodada do Brasileirão

Cruzeiro e Botafogo darão o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 17h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A curiosidade é que ambos iniciam a competição nacional com novos técnicos: Fernando Seabra e Artur Jorge, respectivamente.

O Cruzeiro foi bastante irregular no último Brasileirão, mas conseguiu a última vaga para a Copa Sul-Americana. Em 2024, chegou à final do Campeonato Mineiro, mas perdeu o título para o rival Atlético, resultando na demissão do técnico Nicolás Larcamón.

Apesar da mudança de técnico, o Cruzeiro chega bastante pressionado. Na quinta-feira, pela Sul-Americana, abriu 3 a 0 diante do Alianza Petrolera, da Colômbia, com 18 minutos de jogo. Mesmo assim, sofreu o empate e saiu vaiado com o 3 a 3.

Entre os reforços para a temporada, destaque para o atacante Gabriel Verón, e o retorno do volante Lucas Romero. O volante José Cifuentes e o ala esquerdo Álvaro Barreal também estão na lista.

Apesar de o goleiro Rafael Cabral ter sido um dos mais criticados, por ter falhado Fernando Seabra saiu em defesa e não indicou mudança no setor. A base da escalação deve ser a mesma, pois o primeiro tempo agradou.

Já o Botafogo viveu um pesadelo em 2023, liderando a maior parte do campeonato, mas ficando sem o título. Para piorar, ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca, que definiu a saída do técnico Tiago Nunes. Ao menos venceu a Taça Rio para se garantir na Copa do Brasil em 2025.

Para este ano, o polêmico John Textor trouxe alguns reforços como o goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, o lateral Damián Suárez, e os atacantes Luiz Henrique e Savarino.

Após a saída do técnico Tiago Nunes, o Botafogo foi comandado pelo auxiliar Fábio Matias. Na última semana, confirmou a chegada do português Artur Jorge.

Ele estreou na quinta-feira com derrota por 1 a 0 para a LDU, em Quito, pela Libertadores. Apesar disso, deve manter o esquema tático 4-4-2. Algumas mudanças pontuais podem acontecer, com Tchê Tchê e Romero brigando por posições com Danilo Barbosa e Jeffinho.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOTAFOGO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Luiz Henrique, Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Jeffinho (Romero); Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 17h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).