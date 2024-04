Com a presença de lendas, primeira diretoria toma posse no Memorial Tênis Brasileiro

O Memorial Tênis Brasileiro (MTB) empossou, neste sábado, sua primeira diretoria. O evento no Clube Paulistano teve a presença de celebridades da modalidade como Thomaz Koch, Luiz Mattar, Patrícia Medrado e Carlos Alberto Kirmayr, além de dez presidentes de federações estaduais.

A Assembleia deu posse à diretoria eleita, formada pelo presidente e idealizador do Memorial, Walmor Elias, os vices José Nilton Dalcim e Patrícia Medrado, e os diretores Ivo Simon, Gilmar Machado, Carlos Omaki, Roberto Carvalhaes, Ricardo Bernd e Suzana Procópio de Carvalho.

"Além da proposta tão importante de recuperar e preservar a centenária e tão rica história do tênis brasileiro, a chegada do Memorial também tem o grande mérito de reunir tanta gente de peso em torno de um projeto", disse Koch, o presidente de honra do MTB, referindo-se ao apoio de mais de 350 colaboradores voluntários, entre jogadores, técnicos, árbitros e dirigentes.

"Em um mundo tão globalizado e de informações instantâneas, é essencial a existência do MTB como fonte fidedigna de informações, apuradas e revisadas com a precisão necessária", disse Medrado.

Luiz Mattar, Carlos Alberto Kirmayr e Paulo Cleto foram os três curadores. Eles serão os responsáveis por dar a linha de orientação da biblioteca, do museu e do Hall da Fama. "É muito especial termos enfim o Hall da Fama do tênis brasileiro, como existe em praticamente todos os grandes centros do mundo. É um resgate fundamental da história", afirmou Mattar.

O Memorial foi idealizado e criado por Walmor Elias, ex-presidente da Federação Gaúcha e da Confederação Brasileira, no dia 9 de junho de 2023, após 11 anos de estudos. Pesquisador e historiador, ele reúne o maior acervo do esporte no País.

"Todos nós acreditamos estar realizando um sonho", observou Elias. "Temos a partir de agora um imenso trabalho a fazer e o maciço apoio que o MTB receberá será decisivo para a concretização de cada etapa. Já estamos preparando um grande evento em junho, de primeiro aniversário."