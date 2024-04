Bia Haddad e Carol Meligeni exaltam torcida e recorde de público no Ibirapuera

A classificação para a fase final da Billie Jean King Cup não veio para o Brasil, neste fim de semana, em São Paulo. Mas as tenistas brasileiras foram unânimes em apontar um saldo positivo no confronto com a Alemanha: a presença maciça da torcida no Ginásio do Ibirapuera. O local bateu recorde de público para um torneio de tênis no Brasil, com cerca de 9.600 presentes.

Embora não tenha lotado o ginásio, a torcida fez a diferença nas partidas, na avaliação das tenistas. "Gosto de jogar com a torcida, de sentir que não estou sozinha, que todo mundo está jogando comigo. Sentimos a diferença. Acho que é uma das maiores armas que podemos trazer para o confronto. Isso precisa ser usado 100%. As pessoas se sentem mais presentes no jogo, o brasileiro gosta dessa energia", disse Laura Pigossi.

Última tenista brasileira a entrar em quadra, Carolina Meligeni também exaltou a presença da torcida. E admitiu que nunca havia jogado diante de tantos torcedores brasileiros em sua carreira.