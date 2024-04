Sem Zé Rafael, Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Vitória no Brasileirão

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para o confronto com o Vitória, às 18h30 deste domingo, no Barradão, pela estreia no Campeonato Brasileiro tendo em vista o inédito tricampeonato nacional. O elenco alviverde realizou um trabalho técnico e o tradicional recreativo antes da viagem a Salvador (BA).

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não contará com o volante Zé Rafael, que se recupera de uma lombalgia. Sendo assim, Richard Ríos continuará entre os titulares.

O atacante Endrick, que ficou entre os reservas na vitória sobre o Liverpool, do Uruguai, por 3 a 1, também é dúvida. No entanto, a expectativa é que o craque volte a figurar entre os titulares.

Uma possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick e Flaco López.

Vitória e Palmeiras voltarão a se enfrentar após mais de cinco anos. A partida mais recente entre as equipes foi pela última rodada do Brasileiro de 2018, quando a equipe, com o título já garantido, venceu no Allianz Parque por 3 a 2.

O time alviverde inicia o torneio em busca do 13º título brasileiro de sua história (ampliando a distância para o Santos, segundo colocado com oito), do quinto na era dos pontos corridos (isolando-se como recordista, já que divide a ponta do ranking com o Corinthians) e do primeiro tricampeonato consecutivo (igualando o São Paulo de 2006-08 e ficando atrás apenas do Santos de 1961-65, pentacampeão).