Recém-promovidos à elite, Criciúma e Juventude se enfrentam na estreia do Brasileirão

De volta à elite do futebol nacional, Criciúma e Juventude vão estrear no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O time carvoeiro não disputava a elite há dez anos, enquanto os gaúchos participaram pela última vez em 2007. O foco neste retorno é permanecer na divisão.

Se depender do Estadual, os desempenhos dos times no Brasileirão devem ser empolgantes. O Criciúma se tornou bicampeão catarinense ao derrotar o Brusque, enquanto o Juventude foi vice do Gaúcho, perdendo na decisão para o Grêmio. Heptacampeão.

Ambos chegam com o discurso de conquistar objetivos maiores do que apenas a permanência na competição. O foco, neste primeiro momento, é pelo menos garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, apesar de afirmações lúcidas sobre a dificuldade de se jogar o Brasileirão.

No Criciúma, o técnico Claudio Tencati não deve contar ainda com o goleiro Gustavo e o zagueiro Tobias Figueiredo, que estão com problemas físicos. Com isso, Alisson deve assumir como 'camisa 1', enquanto que Walisson Maia foi o escolhido para formar a dupla defensiva com Rodrigo.

Com dores na região lombar, o atacante Felipe Vizeu dificilmente terá condições de ir a campo, assim como o zagueiro Wilker Ángel e o lateral Jonathan. Por outro lado, os atacantes, recém-contratados, Matheusinho e Arthur Caíke estão à disposição.

"O nosso grande objetivo no ano passado era chegar na Série A. Esperamos começar com o pé direito e que seja um ano bom. Vamos fazer de tudo para alcançarmos grandes metas", disse o experiente lateral Marcelo Hermes.

Do lado do Juventude, o técnico Roger Machado terá alguns problemas para escalar o time. O atacante Edson Carioca teve constatada uma lesão na coxa e foi vetado pelo departamento médico, assim como o zagueiro Danilo Boza, com lesão muscular, e o lateral Alan Ruschel, com uma fratura nos ossos da mão esquerda.

No sistema defensivo, Roger Machado treinou com Rodrigo Sam e Zé Marcos. Já Gabriel Inocêncio, um dos reforços para a Série A, foi colocado na vaga de Ruschel. No ataque, a briga ficou entre Rildo e Erick Farias, com um primeiro largando na frente na pela titularidade.

"Nós chegamos no Brasileiro em uma posição de poder competir com todos os adversários possíveis para não só fazer a manutenção no Campeonato Brasileiro, mas competir por algo mais. Um protagonismo maior e fazer uma competição digna do tamanho do clube", disse Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X JUVENTUDE

CRICIÚMA - Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Renato Kayzer. Técnico: Claudio Tencati

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Rildo (Erick Farias), Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).