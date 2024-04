UFC: Dana White anuncia aumento de bônus no UFC 300 para mais de R$ 1,5 milhão

O presidente do UFC, Dana White, anunciou aumento no valor do bônus do UFC 300 que acontece no próximo sábado. A premiação seria de US$ 50 mil, cerca de R$ 254 mil, e agora está fixada em US$ 300 mil, mais de R$ 1,5 milhão na cotação atual.

O aumento foi pedido pelos lutadores Justin Gaethje e Max Holloway, que são oponentes, durante a coletiva de imprensa do torneio. "Está feito!", disse o mandatário, que recebeu aplausos e foi ovacionado pelo público presente no evento ao comunicar a decisão.

O UFC 300 será na T-Mobile Arena em Las Vegas, nos Estados Unidos. Além de Gaethje contra Holloway no embate entre pesos leve pelo cinturão BMF, o evento reserva ainda o duelo entre o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira e Jamahal Hill, dos Estados Unidos, na luta principal pelo título de peso meio-pesado.

Outro brasileiro a lutar no UFC 300 será Charles Oliveira, conhecido como 'Charles do Bronx', que enfrenta Arman Tsarukyan no retorno ao octógono da modalidade. Na categoria peso palha feminino, Zhang Weili vai lutar contra Yan Xionan.