Torcedor do Sport morre após ser internado por se engasgar com carne de espetinho

Um torcedor do Sport morreu após engasgar com um pedaço de carne de um espetinho antes da partida contra o Ceará, na quarta-feira. Sérgio Augusto Vila Nova de Melo tinha 39 anos e chegou a ser internado, mas morreu no dia seguinte, quinta-feira.

Ele foi socorrido ainda no local que sediava a partida da Copa do Nordeste. Um policial militar fez a manobra de Heimlich, que busca fazer a respiração ser retomada e liberar a garganta. Em seguida, o torcedor foi levado para o Hospital da Restauração, a quase 20 quilômetros da arena.

Sérgio foi entubado, mas morreu na noite de quinta-feira. Maciel Júnior, diretor de comunicação do Sport, afirmou que o clube havia entrado em contato com familiares de Sérgio e colocou o departamento médico à disposição. O diretor lamentou a morte de Sérgio na madrugada desta sexta-feira.

"Meus sentimentos a seu pai Marcos, sua mãe, seu irmão Saulo, seu filho Bruno e a todos os seus familiares e amigos. Deus o receba nessa nova morada e com sua infinita bondade e conforte sua família", escreveu Maciel Júnior. Sérgio era casado e tinha um filho, de idade não informada.