Reforço da Ponte Preta, Lucas Buchecha disputará 1ª Série B: 'Oportunidade da vida'

Um dos reforços da Ponte Preta, o volante Lucas Buchecha, ex-Inter de Limeira, disputará sua primeira Série B do Campeonato Brasileiro. Ele destacou que encara o desafio com muita confiança e espera aproveitar a chance de aparecer para o cenário nacional.

"É a oportunidade da minha vida. Tenho falado isso para minha família. É minha primeira Série B e acredito que estou preparado. Venho de uma boa temporada e temos tudo para fazer um bom campeonato", projetou.

Em fase de adaptação ao elenco, Lucas Buchecha minimizou a disputa por vaga com Dudu Vieira, Fraga, Ramon Carvalho e Emerson Santos. "Quem ganha é a Ponte Preta. São jogadores qualificados para o setor. Estamos fazendo uma boa preparação e nos adaptando à filosofia do treinador. Tem tudo para dar certo", explicou.

Assim como outros reforços, Buchecha reforçou que a Ponte Preta precisa mirar alto na Série B. "A Ponte Preta não pode entrar na Série B apenas para disputar. Vamos entrar buscando o título e o acesso. Não tem adversário fácil. Já temos uma estreia difícil e precisamos fazer valer o mando de campo junto com a força da nossa torcida", cravou.

A Ponte Preta já confirmou oito reforços para a Série B. Além de Lucas Buchecha, acertou com o goleiro William, os zagueiros Sérgio Raphael e Joílson, o lateral-esquerdo Zé Mário, o volante Dudu Vieira e os atacantes Matheus Régis e Éverton Brito.

A Série B começará em 19 de abril. A Ponte Preta estreia em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Coritiba, no domingo (21), às 18h.